Minacce e botte perché vuole mettersi in proprio, 4 arresti a Pisa

A Pisa, quattro cittadini tunisini tra i 23 e i 34 anni sono stati raggiunti da misure cautelari – tre arresti in carcere e un divieto di dimora – con le accuse di tentata estorsione, rapina, lesioni, percosse e danneggiamento. Secondo la polizia, avrebbero minacciato e aggredito un loro connazionale per impedirgli di aprire una propria barberia, dopo che aveva lasciato il lavoro nel negozio gestito da due degli arrestati. Le intimidazioni sono avvenute anche con una bottiglia di vetro, e hanno incluso il danneggiamento della vetrina del nuovo negozio, proseguito per settimane. L’uomo, per paura, era arrivato a dormire all’interno del locale. Le indagini, avviate a metà giugno, hanno portato anche al sequestro di 12.000 euro in contanti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa