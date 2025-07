Montelupo Fool Park 2025: musica, street art, punti ristoro, aree di incontro

Metti un grande parco nel cuore di Montelupo, uno spazio verde da animare e far vivere.

Metti una manifestazione che è nata su idea di un gruppo di ragazzi di Montelupo e che negli anni è cresciuta. Metti un luogo di incontro, musica, spettacoli e street art. Uno spazio di incontro e confronto fra ragazzi.



Questo è Fool Park 2025.

Il festival si svolgerà nel parco urbano dell’Ambrogiana in due weekend consecutivi: dall’11 al 13 e dal 18 al 20 luglio, ogni sera a partire dalle 19:00.

Due i palchi presenti: il Main Stage, dedicato a concerti e DJ set, e la Chill Zone, pensata per live più intimi.

In programma sei serate di musica a cura dell’Ottobit, con artisti emergenti e DJ set.

Oltre alle postazioni dello street food, troverete un area relax e le attività di Fool Extra: workshop creativi, mercatini vintage, live painting, giochi in legno, e in collaborazione con Orme Radio la radio ufficiale della manifestazione “Radio Fool Park.”

Venerdì 11 luglio alle 21.00, nello spazio Chill Zone, Zoe – voce delle AB29 – presenta in acustico il suo album d’esordio solista Cuore Automa.

La serata prosegue sul Main Stage con Mirco Roppolo DJ Vintage, che dalle 22.30 accompagnerà il pubblico in un percorso sonoro unico, fatto di vinili, cassette e nastri, attraversando i decenni dalla musica. A fare da cornice, per Fool Extra, il mercatino vintage e le interviste dal vivo con Radio Fool Park.



Sabato 12 luglio, il weekend continua con le atmosfere delicate e intime di LAI, giovane cantautore che alle 21.00 porterà sul palco il suo album Il Cuore Mi Esplode Nel Petto (BUM) in una versione acustica in trio.

Dalle 22.30 il palco principale si anima con l’energia indie di Sick Chapa, talento emergente dell’area empolese, che presenta dal vivo il suo EP Check-In, fresco di pubblicazione. A chiudere la serata, Camilla Selmi – sempre più protagonista nei club locali – trasforma il Main Stage in una dancefloor travolgente con il suo DJ set di House e Techno. Durante la serata, per Fool Extra, il parco si anima con il parco giochi in legno e i workshop creativi, e con la presenza di Orme Radio.

Domenica 13 luglio è la volta di una serata dedicata ai suoni elettronici e alle contaminazioni. Alle 22.00, incontro inedito tra Lazzaro e Boetti, dove electropop e cantautorato si fondono in un set che attraversa rock, blues e pop elettronico. Subito dopo, i Revue – una delle band più promettenti della scena underground – infiammano il pubblico con la loro energia e il loro alternative rock, freschi di un tour internazionale.

Il secondo weekend si apre con un venerdì sera dedicato ai giovani talenti e alla creatività urbana. Dalle 20.30, nella Chill Zone, la Not Sober Crew invita artisti locali a salire sul palco per un open mic tra rap e spoken word. In contemporanea, a partire dalle ore 21.00, per Fool Extra, street art e live painting con: Forma, Log, Danmariti, Kote e Jack.

La serata si concluderà con lo SpotFriday, una vera e propria maratona musicale che vedrà alternarsi alla console Ghera, 4Nice, Gin P e Allix, in un viaggio sonoro che abbraccia Pop, Hip Hop, Trap, Techno, Drum&Bass e Garage. Nel corso di tutta la serata i visitatori troveranno anche le interviste e gli interventi di Radio Fool Park.

Sabato 19 luglio si parte alle 21.00, nella Chill Zone, con Andrea Mignone, cantautore pisano che offrirà un set che coniuga cantautorato italiano e neofolk americano, con testi poetici e sonorità calde. Dalle 22.30 il Main Stage accoglie a sorpresa il ritorno di Incubo, artista di casa che, dopo aver calcato palchi in tutta Italia, sceglie Montelupo per presentare in anteprima assoluta il suo nuovo album. A chiudere la serata, CIULLA from Italians a Go Go trasforma il sabato in una festa spensierata con un DJ set tutto italiano, arricchito dalla presenza di Rugo e da un tocco dolce: zucchero filato per tutti. Durante la serata, per Fool Extra, il pubblico potrà divertirsi con il parco giochi in legno e partecipare alle attività proposte da Orme Radio.

Il gran finale di domenica 20 luglio parte alle 22.00 con G3M, vincitore del contest PLAY OUT, che porta sul Main Stage il suo sound originale, una fusione di post-punk e pop italiano arricchito da testi profondi e sonorità ricercate. A chiudere l’edizione 2025 del Fool Park saranno le AB29, la band alternative rock toscana pronta a presentare Magnitudo, il primo album interamente in italiano, un viaggio musicale potente e viscerale che suggellerà al meglio due weekend di musica, arte e creatività.

«Il programma tiene conto delle indicazioni emerse anche dagli incontri con i ragazzi di Montelupo, in particolare per l’articolazione in due diversi palchi: uno spazio chill e di relax e il main stage. Stessa cosa anche per le scelte musicali che spaziano dalla dance al cantautorato italiano per arrivare all’elettronica, così come le attività di Fool Extra che prevedono laboratori, workshop in collaborazione con Orme Radio, live painting e mercatini vintage», racconta Martina Meoli, consigliera comunale con delega a rassegne ed eventi giovanili.

Il festival è parte di un progetto molto più ampio che ha coinvolto i ragazzi di Montelupo nell’ideazione del programma attraverso incontri partecipativi e che prevede altre azioni di coinvolgimento per definire future possibili funzioni del Parco dell’Ambrogiana e azioni di empowerment rivolte ai ragazzi. Tutto il percorso è promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino in partenariato con COeSO Empoli e Sociolab, con il cofinanziamento dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana.

«Fool Park è una delle azioni finalizzate ad animare e valorizzare il Parco dell’Ambrogiana, anche nella prospettiva di renderlo un luogo ancora più sicuro e uno spazio che possa ospitare anche nuove funzioni. Grazie al finanziamento regionale abbiamo avviato un processo di rilancio del festival con il coinvolgimento dei ragazzi e stiamo svolgendo un’attività partecipativa parallela, attraverso “camminate” aperte a tutti i cittadini e la prossima in calendario è il 10 luglio.

Sono diverse azioni che abbiamo progettato e realizzato in partenariato con COeSO Empoli e Sociolab e che proseguiranno anche nel mese di settembre», afferma l’assessora alle politiche giovanili, Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa