Otto gli allievi ‘diplomati’ agricoltori alla scuola per contadini

La scuola per contadini promossa dai Comuni del Chianti attraverso l’agenzia formativa Chiantiform ‘diploma’ un’altra classe di aspiranti contadini. Sono otto gli allievi che pochi giorni fa hanno sostenuto l’esame teorico e pratico e hanno concluso con successo il percorso formativo di aula e laboratorio e il periodo di stage.

“Gli allievi hanno sostenuto l'esame di qualifica professionale (3EQF) per operatore agricolo – fa sapere la presidente di Chiantiform Elisa Corneli – si è conclusa anche l’esperienza di tirocinio presso le aziende, un’attività concreta e pragmatica di alto valore formativo che gli allievi hanno dimostrato di apprezzare”.

I futuri agricoltori che si sono qualificati provengono dall’area fiorentina e alcuni di loro, giunti da luoghi della regione più distanti, come Castel del Piano, Loro Ciuffenna, Pistoia, hanno deciso di stabilirsi a San Casciano al fine di portare a termine il percorso. “Sono ragazzi davvero in gamba – aggiunge – che si sono distinti per la passione, la determinazione e la voglia di imparare con umiltà, si sono approcciati a questa esperienza nel modo migliore, mettendo in campo responsabilità e consapevolezza”.

“Grazie all'impostazione teorico-pratica del triennio, - specifica il sindaco di San Casciano in Val di Pesa (ente capofila) Roberto Ciappi - basata sulla preparazione delle materie di base, sulle competenze tecniche specifiche in ambito agricolo e le esperienze di alternanza scuola-lavoro, gli allievi hanno avuto e avranno la possibilità di sviluppare una professionalità altamente spendibile nella filiera agricola del territorio locale e regionale”.

Il percorso che si è appena ultimato, IeFP triennale per operatore agricolo Agri.For.Chianti 4.0., ha avuto come obiettivo, oltre all’acquisizione delle competenze di base utili all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, quello di formare una figura professionale con un'ampia preparazione in ambito agricolo.

Si è trattato di un percorso di istruzione e formazione professionale triennale rivolto a ragazzi in uscita dalla terza media e che non hanno ancora compiuto 18 anni. Il triennio si è attivato da settembre 2022 per una durata complessiva di 3.168 ore, articolate nelle tre annualità, ciascuna della durata di 1056 ore: 1184 ore di lezioni teoriche dedicate sia alla formazione di base che alla formazione tecnico-professionale, 1184 ore di attività laboratoriale, applicata sia alla formazione di base, sia alla formazione tecnico-professionale legata alla figura professionale di riferimento, 800 ore di stage/alternanza scuola-lavoro (400 ore il II anno e 400 ore il III anno) presso le imprese del territorio.

LA SCUOLA PER CONTADINI GRATUITA RIPARTE A SETTEMBRE: ISCRIZIONI APERTE

La buona notizia è che, grazie ai finanziamenti ministeriali ottenuti tramite il progetto GiovaniSì della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, parte una nuova edizione del corso triennale. L’attività, promossa dai cinque comuni di area fiorentina che fanno parte di Chiantiform (San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, Bagno a Ripoli e Impruneta) aprirà da settembre 2025 una nuova classe pronta ad accogliere 15 iscritti al massimo.

Il Percorso Triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per Operatore Agricolo “A. Green Chianti” offre un’esperienza diretta nel mondo del lavoro alternando lezioni in aula e tra i campi. Nelle 2.970 ore complessive, articolate nelle tre annualità, ciascuna della durata di 990 ore, sono previste 1.085 ore di lezioni teoriche per la formazione di base e altrettante per l’attività laboratoriale. Inoltre sono in programma 800 ore di stage / alternanza scuola-lavoro attraverso periodi di tirocinio presso le aziende del territorio (400 ore nel secondo e 400 ore nel terzo anno del percorso). La durata del corso è la seguente: da settembre 2025 a giugno 2028 con frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.

Per iscriversi al corso occorre entro il 31 agosto formalizzare l’adesione mediante la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito “UNICA” HTTPS://UNICA.ISTRUZIONE.GOV.IT, oppure rivolgersi alla sede sancascianese di Chiantiform: via della Libertà, 57, tel. 055 8294624 info@chiantiform.it.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa