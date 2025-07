Pugilato Tirrenia, torna sul ring l’ex campione mondiale di Muay Thai Giovanni Redi

Sabato 5 luglio, alla terrazza del bagno Imperiale di Tirrenia (piazza Belvedere, inizio ore 20.30), il pugilato sarà protagonista con una serata speciale costruita attorno a una figura che ha fatto dello sport un cammino di vita. L'ospite speciale che ritorna al combattimento sarà Giovanni Redi, 37 anni, ex campione del mondo Muay Thai, che combatterà sul ring contro Anatolii Burdiian.

L’evento a ingresso gratuito, è a cura della Pugilistica Carlo Bartolomei, con il patrocinio del Comune di Pisa. A presentare il ricco cartellone di eventi sarà Marcello Bartolomei, maestro di Redi. A lui si deve buona parte dell'anima dell'evento che il 5 luglio porterà il pugilato a Tirrenia, in un contesto inedito per la città.

In programma tanti eventi collaterali ad arricchire la serata, prima del match di Redi. Come il primo “trofeo del Litorale Piero del Papa”, per il miglior pugile dilettante della serata; il Memorial Cristian Daghio, il Memorial Gigi Tassi, il Memorial Franco Priami, il Memorial Carlo Bartolomei.

“Ringraziamo la pugilistica Bartolomei per regalare alla città di Pisa e al Litorale questo evento sportivo gratuito e aperto a tutta la cittadinanza – ha dichiarato l’assessore allo sport Frida Scarpa - che invito a partecipare. Come ci dimostra il campione Giovanni Redi, lo sport è un’occasione per raccontare storie di vita. Dopo essere stato campione mondiale di Muai Thay, non si è fermato e sta provando ad affrontare nuove discipline e nuove sfide. Questo è proprio uno dei valori che ci insegna lo sport, ed è un messaggio che può passare alla città attraverso eventi come questo. La pugilistica Bartolomei è un’istituzione importante a Pisa, che lavora ogni giorno sul territorio, anche con progetti per la prevenzione del bullismo nelle scuole che sono molto efficaci. Si tratta di messaggi di inclusione che tramite lo sport si diffondono in maniera più semplice e immediata. L’Amministrazione Comunale, come sempre, supporta eventi come questo, che riescono a portare lo sport vicino ai cittadini.”

Giovanni Redi ha 37 anni, pugile professionista, è imprenditore nel mondo dello sport. La sua storia sportiva inizia a 15 anni, spinto dal coraggio di difendersi dai bulli. Tra i 18 e i 24 anni vive stabilmente in Thailandia, dove conquista 7 titoli tra campionati italiani, europei, mondiali, titoli internazionali e medaglie con la nazionale di Muay Thai dal 2004 al 2017. Dopo il periodo in Thailandia torna definitivamente in Italia, continuando la sua carriera e organizzando importanti eventi sul territorio, tra cui il titolo mondiale combattuto all’Arena Garibaldi e diversi incontri a Pisa e Pontedera.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate