Partiti i primi lavori di pulizia a Casa Cioni

Fare di Casa Cioni un nuovo centro di servizi, socialità e associazioni. Sono partiti i primi lavori di pulizia dell’area interna ed esterna per allestire successivamente il cantiere. Quel nastro che delimita la struttura ha creato fin da subito molta positività nella comunità. Dopo la pulizia, partiranno i lavori su finiture interne ed esterne e impianti. Un restauro e un recupero che la comunità della frazione di Avane attende da moltissimi anni e nel quale, forse, non credeva più. Ma da oggi il cantiere di Casa Cioni è realtà.

“Sono iniziati i lavori di pulizia intorno a Casa Cioni ed è una grande e bella notizia – afferma il sindaco Alessio Mantellassi – perché sarà poi allestito il cantiere. Le funzioni che avrà Casa Cioni saranno rese note in maniera più dettagliata nei prossimi giorni. Intanto un altro punto del Piano Frazioni e Quartieri per Avane, va avanti. Dopo decenni una ferita della frazione torna a essere luogo utile per la comunità. Finalmente andiamo verso una sistemazione definitiva dell'immobile, uno spazio che sarà dedicato a chi vive la frazione, con servizi per la comunità”.

“Finalmente andiamo a intervenire su un immobile che per troppo tempo era rimasto fermo all’interno del quartiere e visto come area di degrado e abbandono nonostante i lavori strutturali terminati – spiega l’assessore ai lavori Pubblici e Manutenzioni, Simone Falorni - Da assessore ai lavori pubblici nonché da avanese sono davvero soddisfatto e felice di vedere questo cantiere partire e restituire Casa Cioni alle cittadine e cittadini della frazione”.

FOCUS CASA CIONI - Casa Cioni ad Avane è un immobile considerato una risorsa unica per la frazione, ma nonostante il consolidamento terminato nel 2012, non è ancora completo e utilizzato. La giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi ha posto l'accento sulle frazioni e sta portando avanti la realizzazione iniziata già nella scorsa consiliatura. Per il caso specifico di Avane, i lavori verteranno sulla sistemazione dell'immobile a livello di impianti, di edilizia, e di spazi esterni.

La rinascita di Casa Cioni arriva dopo decenni di degrado e consistenti crolli a cavallo tra gli anni '80 e '90. I primi recuperi risalgono agli anni tra il 2008 e il 2012, durante i quali sono stati eseguiti i lavori strutturali e di adeguamento sismico e tutti gli interventi sono stati concordati con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

I LAVORI - La gara di appalto si è svolta con procedura aperta. L’intervento rientra nell’ambito del Programma Triennale delle Opere Pubbliche annualità 2023-2025 per un importo di 544 mila euro. Di questi 544 mila, 265 mila giungono da fondi regionali e il resto con risorse proprie dell'Ente.

LE FUNZIONI - Non sono state ancora decise, ma visti gli spazi che saranno a disposizione le idee non mancano: si va da uno spazio gioco con centro bambini e famiglie a uffici polivalenti, come quello della Società della Salute o del Caf, oltre a sale di rappresentanza e servizi di altro tipo a disposizione della comunità. Gli spazi per bambini e famiglie potranno trovare spazio negli ampi locali del piano terra, al primo piano, nella sala del camino con lo stemma della famiglia Vannucci Zauli (di cui Niccolò ricoprì per due volte il titolo di Gonfaloniere di Empoli, ossia il 'sindaco' pre-Unità d'Italia) ancora conservato, saranno predisposti gli uffici per servizi e una sala multifunzionale.

GLI SPAZI INTERNI - Verranno realizzate nuove travi in acciaio a rinforzare ulteriormente le aree oggetto di ristrutturazione dei primi anni Duemila, mentre operazioni meno invasive saranno realizzate per il resto della muratura. Per i servizi, sarà realizzato un allaccio alle fognature compatibile con le necessità dei servizi posti in essere oltre a impianti di climatizzazione per l'inverno e per l'estate a norma di legge. Gli infissi saranno predisposti per l'isolamento termico.

