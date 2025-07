Quarta edizione del festival 'Filo d’identità': tra libri, musica, cinema e parole

Dal 7 al 13 luglio 2025 torna il Festival Filo d’identità, alla sua quarta edizione. Organizzato da Arci Valdarno Inferiore con la direzione artistica di Stefano Colli e Kendra Fiumanò, il festival intreccia letteratura, musica, teatro, poesia e cinema per raccontare i grandi temi del nostro tempo: identità, corpi, genere, libertà, guerra, resistenza.

La rassegna si svolge tra Fucecchio, San Miniato, Pontedera e Montopoli in Val d’Arno, coinvolgendo tanto figure di rilievo nazionale quanto nuove voci del panorama culturale contemporaneo. Tra gli ospiti di punta di questa edizione: Chiara Tagliaferri, che dialogherà con Giulia Muscatelli; Fumettibrutti, con il suo ultimo libro Tutte le mie cose belle sono rifatte (Feltrinelli); la giornalista Giuliana Sgrena, con Me la sono andata a cercare (Laterza); Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, tra parole, musica e cinema; Teresa Ciabatti, con Donnaregina (Mondadori); la poetessa performativa Gloria Riggio; e ancora Carolina Capria, con il suo libro Maestre (HarperCollins), per un evento già sold out.

Il festival coinvolge attivamente volontari under 35, artigiane locali, aziende del territorio come Tesorino, e collabora con il Cinema sotto le Stelle di Arci Valdera. Ogni appuntamento è pensato per favorire il dialogo intergenerazionale e la riflessione sociale. L’11 luglio a Montopoli il festival ospiterà anche una breve performance del collettivo GasArti, dal titolo “Genopalesticidio”.

La rassegna è sostenuta dalla Regione Toscana, in collaborazione con Musicastrada e Ponte di Parole. Hanno contribuito Unicoop Firenze, sede centrale e sezione Valdera e Valdarno Inferiore; Cassa di Risparmio di San Miniato, Acque Spa, Sebach, Donati Engineering ; e le librerie indipendenti Equilibri, Vivo!, Blume, Rinascita, Roma.

Programma

7 luglio – Fucecchio

Michela Panichi presenta La Cecilia

Gabriele Cavallini presenta Cuoio (Einaudi)

8 luglio – Fucecchio

Incontro con Chiara Tagliaferri in dialogo con Giulia Muscatelli

9 luglio – San Miniato

Fumettibrutti presenta Tutte le mie cose belle sono rifatte

Incontro con Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista)

10 luglio – Pontedera

Giuliana Sgrena presenta Me la sono andata a cercare

Proiezione del film Il Nibbio di Alessandro Tonda

11 luglio – Montopoli in Val d’Arno

Aldo Simone presenta L’isola dei femminielli (Fazi) in dialogo con Beatrice Salvioni

Incontro con Emanuela Crosetti, autrice di Palestina nonostante (Exòrma)

Tära – live acustico

Breve performance del collettivo GasArti: Genopalesticidio

12 luglio – Pontedera

Incontro con Carolina Capria e il libro Maestre (evento sold out, nuova location: auditorium della biblioteca Gronchi, ore 11)

12 luglio – Montopoli

Simone Matteuzzi – live acustico Invito a colazione

Teresa Ciabatti presenta Donnaregina (Mondadori) in dialogo con Gaja Cenciarelli

13 luglio – Bosco di Montopoli

Spettacolo di poesia performativa con Gloria Riggio

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione su Eventbrite o dal sito ufficiale: www.filodidentita.it

