Ruba in centro di assistenza fiscale a Novoli con tombino, arrestato 49enne

Nella notte, la Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un uomo di 49 anni, di origine marocchina, sorpreso mentre tentava di rubare all’interno di un centro di assistenza fiscale in zona Novoli. L’allarme è stato lanciato da un residente che ha chiamato il 112 dopo aver sentito forti rumori di vetro infranto provenire dai locali dello stabile.

Quando le volanti sono arrivate in via di Novoli, hanno trovato la porta a vetri del “Centro Servizi Novoli” divelta. Durante l’ispezione dei locali, gli agenti hanno notato un’altra porta a vetri infranta, presumibilmente con un tombino in ghisa trovato poco distante. All’interno di un ufficio completamente messo a soqquadro, hanno sorpreso il 49enne mentre cercava di scavalcare una finestra con due computer portatili in mano, tentando la fuga.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e, durante il controllo, è stato trovato in possesso di un coltello nascosto nelle tasche dei pantaloni, successivamente sequestrato. Oltre all’arresto per furto aggravato in flagranza, è stato anche denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il 49enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura di Firenze, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina successiva.

