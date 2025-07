Rifiuti non raccolti per giorni e nessuna risposta da Geofor e Comune: la segnalazione da San Miniato

"Da oltre una settimana nessuno sta ritirando l’immondizia in alcune aree di San Miniato, come via Mugnana e Scorno, Via Casale e tutta la località di Moriolo": è questa la segnalazione che ci arriva da alcuni lettori di gonews.it.

Dal 27 giugno a oggi, 4 luglio, segnalano i residenti, la raccolta dell’immondizia è stata saltata più volte: "l’organico non è stato ritirato il 27 giugno e nuovamente il 4 luglio, mentre nelle giornate di sciopero dell'azienda Geofor che gestisce la raccolta, lunedì e martedì, non è stato effettuato alcun servizio. Inoltre, mercoledì 2 luglio non è stato raccolto il multimateriale, e giovedì 3 luglio non è stato ritirato il cartone".

La zona interessata, nota per la presenza di attività turistiche come B&B, ristoranti, resort e ville, oltre che abitazioni, si trova così in una situazione di disagio crescente, a maggior ragione con le alte temperature di questi giorni. Nonostante le numerose segnalazioni rivolte al call center di Geofor e all’amministrazione comunale, al momento non sarebbero arrivate spiegazioni, né soluzioni.

