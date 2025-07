Luce accesa alle medie, Varrecchia: "Il Comune dice 'segnalazione risolta', ma non lo è"

La pagliacciata è completa. Il Comune ha falsamente archiviato come "RISOLTA" la segnalazione sulla luce perennemente accesa alla scuola secondaria di I* grado di Sovigliana, che più volte ho segnalato direttamente anche al Sindaco Vanni.

In una delle ultime Commissione Consiliare dello scorso anno, davanti a tutti i Consiglieri presenti, ho denunciato personalmente e nuovamente questo spreco di risorse alla presenza del'Ingegner Peruzzi e del Sindaco Vanni.

Cosa è cambiato da allora? Nulla.

Anzi, peggio: ora il sistema gestionale manutenzioni del Comune riporta che il problema è "RISOLTO", mentre quella maledetta luce continua a bruciare soldi pubblici quasi ogni notte!

Menzogne, negligenza e presa in giro. Come interpretare questo perdurare di questa situazione? Il problema è stato risolto in che senso?

Mi chiedo davvero quali potrebbero essere le nuove scuse visto il perdurare della problematica…

VINCIamo non accetta più questa situazione in cui le segnalazioni vengono gestite in questa maniera. Fare una segnalazione attraverso canali ufficiali senza “urlare” sui social, scaturisce da un profondo senso civico per il bene comune, anche se poi possiamo sembrare dei rompiscatole…

Chiediamo all’Ente di capire cosa sta succedendo; chi non fa cosa…con la promessa che vigileremo fino a quando qualcuno non si deciderà a staccare quella dannata luce!

Egidio Varrecchia - Forza Italia, Gruppo VINCIamo

