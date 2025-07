Servizi educativi, progetti formativi e uno spazio rinnovato al Ciaf di Castelfiorentino

Sono in arrivo numerose novità che riguardano il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (Ciaf) di Castelfiorentino. Il Comune ha infatti deciso di investire 300 mila euro per potenziare i servizi e riqualificare la struttura, attraverso una gestione la cui procedura di affidamento si è conclusa alcuni giorni fa, individuando l’associazione Cetra come soggetto affidatario.

Obiettivo primario, implementare le opportunità di aggregazione, educazione, socialità e apprendimento a misura di bambini e ragazzi, cercando progressivamente di migliorare il supporto pubblico alle famiglie.

Nel dettaglio, oltre al potenziamento delle attività estive (iniziate il 1 luglio e per le quali vengono triplicate le ore di assistenza educativa ai bambini con disabilità) a partire dall’anno scolastico 2025/2026 saranno incrementate le aperture pomeridiane infrasettimanali e le aperture straordinarie nei periodi di chiusura delle vacanze scolastiche, per offrire un supporto allo svolgimento dei compiti, organizzare laboratori ludici e creativi, agevolare le famiglie nella conciliazione quotidiana dei tempi di vita e di lavoro.

Previste inoltre maggiori attività di sostegno alla genitorialità, rafforzando anche lo sportello psicologico per una presa in carico globale del minore. Saranno poi sviluppati i corsi di italiano L2 per stranieri, incrementando il supporto e la collaborazione con le scuole, al fine di garantire il rafforzamento delle competenze dei ragazzi di recente immigrazione, favorendo l’integrazione. Ci sarà anche un ampliamento delle attività educative all'aperto, sempre più diffuse sul territorio, per un CIAF “strada per strada”. Previsto anche un budget aggiuntivo da coprogettare ogni anno con scuole e realtà del mondo dell'educazione per attivare percorsi specifici rivolti al contrasto del disagio giovanile e alla delicata fase dell'adolescenza

Infine, l’intervento di riqualificazione del Ciaf, che a partire dalla riorganizzazione degli spazi interni e dagli allestimenti si concluderà nella sistemazione dell’area a verde, affinché il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia rappresenti sempre di più un punto di riferimento privilegiato per i ragazzi/e e le loro famiglie.

"E’ stato concluso un lavoro importante che mi rende profondamente orgogliosa – osserva Marta Longaresi, Assessora alla Scuola e alle Politiche Giovanili - perché mette al centro i bisogni della nostra comunità, incentivando una risorsa educativa del nostro territorio che negli anni ha più volte cambiato veste e che ora torna ad essere un presidio educativo e culturale."

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa