Teatro sotto le stelle a Castelfiorentino, lunedi il primo spettacolo

Con un omaggio a Dario Fo prende il via lunedì sera (7 luglio, ore 21.30) “Teatro fuori dal teatro”, rassegna promossa dalla Fondazione Teatro del Popolo che si tiene in Piazza Gramsci per offrire al pubblico la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli teatrali all’aperto, anche durante le calde serate estive.

Tre gli appuntamenti in programma (7-14- 21 luglio, sempre di lunedì sera), per un evento che ormai è giunto alla settima edizione, confermando sia l’ingresso gratuito (elemento, questo, degno di nota) che la sua location nella centralissima piazza Gramsci, dove ha sede appunto il Teatro del Popolo.

Lo spettacolo di lunedì 7 luglio si intitola “Il primo miracolo di Gesù Bambino” con Matthias Martelli, una giullarata esilarante che affronta temi attualissimi come l’immigrazione, il lavoro e lʹintegrazione, con uno stile, appunto, caro a Dario Fo. La trama si sviluppa intorno all’emigrazione di Gesù e della sua famiglia da Betlemme a seguito delle Stragi degli innocenti di Erode, soffermandosi sulla vicenda del piccolo Gesù, intento a farsi accettare dai bambini di un’altra città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta, e poi dati alla vita col solo suo soffio.

“Portare il Teatro fuori dal Teatro – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – è stata una scelta azzeccata, lungimirante, perfettamente in sintonia con la vocazione identitaria del nostro teatro che fin dalla sua nascita ha scelto di essere “del popolo”, a sottolineare appunto una passione diffusa, una tradizione culturale radicata nella comunità, nelle persone. Ma anche una scelta che indica la voglia di intraprendere sentieri nuovi, inesplorati, come uno spazio all’aperto, un teatro “fuori” dalla sua sede consueta quasi come se si trattasse di una piccola sfida, come si conviene a una cultura coraggiosa, libera, disobbediente. Che è poi quella che ci piace e continueremo a sostenere”.

“Nel mese di luglio, come gli scorsi anni- commenta Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino- si può incontrare il teatro fuori dal teatro, con una proposta di tre spettacoli divertenti ed ironici, per tutti coloro che vorranno conoscerlo o viverlo in una dimensione diversa. Sarà la stessa piazza Gramsci, dove si affaccia il Teatro del Popolo, ad ospitare questa rassegna che si propone di essere inclusiva ed accessibile, grazie anche all'ingresso gratuito. Ci auguriamo che siano molte le persone che vorranno condividere con noi, sotto un cielo stellato, la bellezza dello stare insieme, vivendo le emozioni che il teatro sempre dona”.

Il secondo spettacolo (14 luglio) vedrà la spumeggiante Maria Pia Timo interpretare “Una donna di prim’ordine”, commedia divertente sul disordine in tutte le sue forme. Conclusione della rassegna lunedì 21 luglio con “La Mandragola”, commedia del Rinascimento portata in scena da Stivalaccio Teatro.

