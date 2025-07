Torneo di Risiko alla casa del popolo di Fibbiana

Dopo i primi eventi dalla riapertura, il programma culturale Avangarde della Casa del popolo di Fibbiana prevede il primo torneo di Risiko. Grazie alla collaborazione con RisiKo! Club Ufficiale Firenze - Maledetti Toscani, domenica 13 luglio siete tutte e tutti invitati a partecipare. La serata si svolgerà nel seguente modo. Sono previste due partite, una alle ore 18.00 ed un’altra alle ore 21.00. Naturalmente ci sarà la possibilità di restare a cena presso il circolo in compagnia degli altri giocatori. La quota di partecipazione è di 5 euro a persona e verranno seguite le regole da torneo, così da permettere che tutti i partecipanti giochino due partite. Come sempre ci trovate in Via Borgo dei Guerri 29 a Fibbiana (Montelupo Fiorentino), per info e prenotazioni si prega di contattare il seguente numero: 3711163464. Porta la tua voglia di conquista…e un po’ di sana diplomazia!

