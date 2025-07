Tragedia in Mugello, 25enne perde la vita dopo un tuffo nel fiume

Tragedia nel pomeriggio vicino a Marradi, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato alle cascate di Valbura. Il giovane avrebbe perso conoscenza, non è chiaro se la causa potrebbe essere stata un malore all'impatto con l'acqua o se potrebbe aver subito dei traumi con le rocce presenti ai lati e sul fondale del torrente.

A soccorrere il ragazzo, di origine africana, gli amici che lo hanno portato a riva lanciando l'allarme al 118. Sul posto, in località Crespino del Lamone sull'Appennino, è intervenuta un'ambulanza da Marradi e l'elisoccorso ma purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane non ce l'ha fatta. Intervenuti anche vigili del fuoco per il supporto tecnico e i carabinieri.