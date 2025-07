'Un’estate da Leggenda': viaggi straordinari, letture animate nelle piazze, nei parchi della città e sotto le stelle

Eccola, “Un’estate da Leggenda”: un calendario di iniziative da non perdere. Momenti unici all'aria aperta, nelle piazze, nei parchi della città e sotto le stelle! E saranno attivi i punti prestiti.

PALAZZO LEGGENDA - Da martedì 8 luglio a venerdì 11 luglio 2025, dalle 10.30 alle 12 (necessaria la prenotazione a 0571 757873 o sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it) tenetevi forte, sono in arrivo i "Viaggi straordinari in biblioteca". Martedì 8 luglio si comincia con Brum Brum! Letture ad alta voce per piccolissimi tra suoni, storie e mezzi di trasporto: treni, aerei, autobus e tanta fantasia! Baby m-assaggi da 18 a 36 mesi; mercoledì 9 luglio, si prosegue con Metti una cornice al tuo viaggio! Un laboratorio creativo per costruire e decorare una cornice speciale ispirata al proprio viaggio immaginario. Attività per bambine e bambini da 3 a 6 anni. Giovedì 10 luglio, spazio a Mappe da sogno: inventate la vostra mappa, e con disegni e cartine personalizzate traccerete il vostro itinerario per l’estate! Attività per bambine e bambini da 7 a 10 anni e venerdì 11 luglio, torna il Gruppo di lettura a Palazzo Edizione speciale! Emozioni tra immagini e storie Un incontro per condividere letture ed emozioni tra graphic novel e manga. Attività per ragazze e ragazzi da 11 a 14 anni.

LEGGENDA AL PARCO – Leggenda arriverà nei parchi della città, ingresso libero. Lunedì 7 luglio, alle 17.30 nel Giardino di Brusciana, via Senese Romana, letture animate imperdibili, alle 17.30; tutti i martedì dalle 17 alle 20, la biblioteca vi aspetta a Serravalle nel bellissimo parco e tutti i giovedì, dalle 17 alle 20, sarà con le bibliotecarie e bibliotecari al parco Mariambini.

PALAZZO SOTTO LE STELLE - Tutti i mercoledì dalle 18 alle 20 "Aperibiblio": attività di letture animate e laboratori creativi a sorpresa! Mercoledì 9 luglio, alle 21.30, Serata al chiar di luna. Si tratta di un momento di pace e meraviglia, perfetto per lasciarsi trasportare dalle storie e godersi la bellezza della notte sotto il cielo stellato.

