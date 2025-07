"Via Diaz senza illuminazione da un mese": la segnalazione da Ponte a Egola

"Da più di un mese l'illuminazione pubblica in questa parte di via Diaz non funziona". La segnalazione arriva da alcuni lettori di Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato, e riguarda un tratto di via Diaz - strada centrale della frazione - che va da via Risorgimento a via I Maggio.

Il problema va avanti da settimane: "Tra fine maggio e inizio giugno quel tratto di strada è al buio nelle ore notturne. Questo rappresenta un bel guaio perché è una via battuta da diverse strade e da pedoni e senza luce si rischiano incidenti". Da via Diaz fanno sapere anche che "è una cosa già successa negli ultimi anni, accade almeno una volta l'anno o quasi".

Stavolta però sembra che la questione sia diversa: "Sono giorni che la strada è al buio, in pieno centro. Ripetiamo, è un grosso rischio". È stato informato chi di dovere? "Abbiamo contattato per telefono o via mail il Comune e anche il gestore, ma non abbiamo ricevuto risposta, speriamo che il problema possa essere risolto quanto prima perché la situazione si sta facendo insostenibile".

