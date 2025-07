"La nostra via 'dimenticata' dalla raccolta porta a porta dei rifiuti": la segnalazione da Staffoli

"C'è una via qua a Staffoli che è dimenticata da chi viene a ritirare i rifiuti, è via Indipendenza, ma spesso succede anche nelle vie limitrofe". La segnalazione arriva da Staffoli, frazione di Santa Croce sull'Arno, per la precisione da via Indipendenza, una strada di poche centinaia di metri che collega via del Vino a via Marchetti.

Da qualche settimana, a prescindere dallo sciopero di Geofor, va avanti un problema che ci ha segnalato un gruppo di lettori: "Chi fa la raccolta porta a porta, puntualmente si dimentica di via Indipendenza. Da maggio a oggi è successo almeno quattro volte, spesso con l'organico ma anche col multimateriale. E con questo caldo, i rifiuti marciscono davanti a casa e non è bello".

"Era già successo in passato. Talvolta è accaduto anche nelle vicine via di Mana o via Marx, ma in via Indipendenza sempre più spesso, soprattutto in tempi recenti" continua la segnalazione. Il Comune è stato avvisato? "Sì, più volte abbiamo parlato con l'ufficio ambiente che si è dimostrato molto interessato alla questione e ci ha aiutato a metterci in contatto con Geofor, tanto che quando accadeva la 'dimenticanza' poi nel pomeriggio o il giorno seguente venivano ritirati i rifiuti mancanti".

E Geofor? "Abbiamo sporto più volte reclamo, ma non ha funzionato evidentemente. Speriamo che il problema venga risolto prima possibile, perché non si possono lasciare i rifiuti davanti alla porta di casa con 40 gradi..."

