Al via al Match Ball Firenze il Torneo Open di Pre-qualificazione agli Internazionali d'Italia 2026

Al via al Match Ball Firenze Country Club il torneo Open di pre qualificazioni Bnl d'Italia 2026 con montepremi di 25.610 euro. L'Open si veste d'estate e la finale si svolgerà domenica 20 luglio per una manifestazione che vuole diventare punto di riferimento dell'estate fiorentina non solo con il tennis perchè musica e intrattenimento cercheranno di incontrare lo sport (6-20 luglio). La manifestazione toscana non sarà più l'ultima corsa per qualificarsi agli Internazionali d'Italia ma uno dei primi appuntamenti e proprio per questo il club ha creato un progetto che nell'arco di qualche anno si pone l' obiettivo di portare i migliori atleti italiani a Firenze in una cornice estiva e più "glamour".

Una manifestazione che ambisce ad entrare a pieno titolo tra gli eventi più attesi dell'estate fiorentina. Nei primi giorni saranno in campo gli atleti classificati Quarta e Terza categoria per poi far entrare in gara i giocatori con la classifica più alta (per loro c'è ancora la possibilità di iscriversi). Tutti i qualificati provenienti dai 10 tornei provinciali di Quarta categoria saranno i protagonisti di questa prima fase e per loro il sogno di conquistare un posto a Roma è ancora vivo. I vincitori dei tornei di Quarta e di Terza (maschili e femminili) rappresenteranno la Toscana al tabellone nazionale della categoria.

I Direttori del torneo saranno il maestro Paolo Lapini e la direttrice del Match Ball Firenze Chiara Casamonti mentre lo staff dei giudici arbitri è composto dal giudice titolare Alessio Bustone con il supporto di Roberto Falteri, Enrico Di Vita, Alessandro Atzori e Niccolò Stinghi.

Il nome da seguire per il torneo maschile è Franco Gabriel Agamenone ex 108 della classifica Atp (1º agosto 2022) che vuole ritornare ai suoi livelli ed ha scelto proprio la manifestazione di Bagno a Ripoli. Accanto a lui il vincitore dell’edizione di aprile Filippo Speziali (2.1) e Stefano Baldoni (2.1) con Mattia Nannelli, Valerio Perruzza, Riccardo Mascarini e Matteo Dal Zotto (tutti 2.2) come outsider.

Nel torneo rosa la più alta in classifica è Cristiana Ferrando (2.1) seguita Federica Bilardo e Linda Salvi (2.2) Maria Vittoria Viviani e Matilde Gori (2.3) con Anna Rozzi, Emma Martellenghi, Cristina Pescucci, Anna Tambelli, Aurora Nosei e Sveva Pieroni come possibili protagoniste

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate