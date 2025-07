Non si farà più l'evento con Francesco Guccini a Empoli

Previsto nell'ambito di '/contè.sto/', nuovo festival sulla storia, l'evento con Francesco Guccini non si terrà. Il cantautore e scrittore non sarà dunque a Empoli in piazza Farinata degli Uberti il 12 settembre, come annunciato poche settimane fa.

L'evento doveva essere gratuito e a ingresso libero fino a esaurimento posti, ma è stato annullato. Ne dà notizia l'amministrazione comunale con la seguente nota.

Per ragioni indipendenti dalla volontà dell'amministrazione comunale e di Francesco Guccini, l'evento in programma per venerdì 12 settembre 2025 a Empoli con l’Artista, in occasione del festival /contè.sto/, non si terrà. Nei prossimi giorni verrà data notizia dell'aggiornamento del programma ufficiale.

Notizie correlate