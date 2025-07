Azzannano bambino e guardie intervenute, sotto sequestro due cani a Pistoia

Due cani lupo cecoslovacchi hanno aggredito un bambino a Pistoia. Quando sono intervenute le guardie zoofile, un giovane di passaggio si è unito volontariamente a loro per aiutarle e uno dei cani lo ha morso a una gamba. Lo stesso è avvenuto per una delle guardie.

Il fatto, riportato da Il Tirreno, è avvenuto tra piazza dei Cedri - dove erano tenuti i cani in condizioni precarie - e piazza del Mercato, dove è stato aggredito il bambino di sette anni. Il piccolo è finito al pronto soccorso, la ferita ha richiesto diversi punti di sutura: quel fatto risaliva allo scorso aprile.

Le guardie sono entrate in azione pochi giorni fa dopo alcune segnalazioni. Come detto, al momento dell'intervento delle guardie zoofile, i cani hanno aggredito una delle guardie e un giovane di passaggio. Sul posto i sanitari inviati dal 118 e la polizia municipale. Messi in sicurezza, i cani sono stati portati nel canile convenzionato col Comune di Pistoia e posti sotto sequestro.