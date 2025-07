Badabimbumband presenta il nuovo disco al Chiostro degli Agostiniani

Il prossimo martedì 8 luglio al Chiostro degli Agostiniani arriva l’empolesissima Badabimbumband che presenterà il nuovo CD “BANDA MOLLEGGIATA”. In realtà si tratta della quarta produzione musical-teatrale itinerante di Terzo Studio che la Badabimbumband porta in giro in Europa già da qualche anno. La regia è come sempre di Italo Pecoretti.

Mancava solo la ciliegina sulla torta che è arrivata quest’anno: la registrazione dei brani che animano il suddetto spettacolo che trova ispirazione nelle canzoni degli anni ’70 e in particolare in Celentano, il Molleggiato per eccellenza.

Come sempre gli spettacoli della marchin’ band empolese sono da ascoltare ma anche da vedere, i musicisti danzano, volteggiano e adesso molleggiano!

Il concerto è organizzato dal Centro Attività Musicale APS-ETS e da Strade Sonore ETS, si tratta di un UNICO EVENTO travolgente ed emotivamente coinvolgente a cui è assolutamente consigliata la presenza!

Il tutto sarà preceduto da una parata della Badabimbumband per le vie del centro alle ore 21.15.

L’appuntamento è per martedì 8 luglio ore 21.30 al Chiostro degli Agostiniani, INGRESSO LIBERO.

Fonte: Ufficio stampa