Brandy, grappe e gin: sei medaglie per le realtà toscane

La Toscana consolida e conferma la sua attenzione per il mondo della distillazione di qualità e conquista 6 medaglie nella 42° edizione del concorso Alambicco d’Oro ANAG, considerato una vetrina prestigiosa a livello nazionale per il comparto degli spirits. A salire sul podio sono stati grappe, brandy e gin (novità dell’edizione 2025 del concorso ANAG) con 2 medaglie Gold andate alla Distilleria Deta e 4 riconoscimenti Silver assegnati ancora alla Distilleria Deta e a Nannoni Grappe.

“Il concorso nazionale Alambicco d’Oro - afferma il presidente ANAG, Marcello Vecchio - si conferma e consolida come un appuntamento atteso e riconosciuto dal mondo della distillazione quale vetrina autorevole per la valorizzazione del proprio storico patrimonio storico e culturale. Anche quest’anno la partecipazione è stata ampia e qualificata, con grappe, acquaviti d’uva, brandy e gin provenienti da tutta Italia e presentati da distillerie storiche, realtà emergenti e aziende vitivinicole che producono le cosiddette ‘grappe di fattoria’ affidando le proprie vinacce a distillerie terziste. Una ricchezza di etichette e tradizioni regionali che ha impegnato la giuria di qualificati assaggiatori ANAG in un attento lavoro di selezione e valutazione e ha portato all’assegnazione di medaglie che riconoscono la varietà, la qualità e l’identità territoriale dei distillati in gara”.

Il 42° concorso nazionale Alambicco d’Oro ANAG ha contato ancora una volta sul patrocinio della Camera di Commercio Alessandria e Asti, di AssoDistil e del Consorzio Nazionale di Tutela Grappa. I risultati integrali sono pubblicati sul sito anag.it e sui canali social di ANAG Italia. Nelle prossime settimane sarà annunciato anche il premio speciale “Il vestito della grappa”, dedicato alla bottiglia più bella secondo la giuria esterna composta da architetti e giornalisti del settore enogastronomico.

ANAG, Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti APS, è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, fondata nel 1978 presso la Camera di Commercio di Asti, e oggi attiva e presente in tutta Italia. Attraverso corsi di formazione, manifestazioni enogastronomiche, serate di degustazione e abbinamenti, ANAG promuove la “cultura del buon bere” e valorizza un prodotto interamente italiano che porta con sé un bagaglio di tradizioni ed esperienze. L’Indicazione Geografica “Grappa” è infatti riconosciuta per legge a livello internazionale come “acquavite di vinaccia ottenuta da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in impianti ubicati sul territorio nazionale”. Per conoscere da vicino ANAG ed essere sempre aggiornati su attività e iniziative dedicate a grappa e distillati, è possibile consultare il sito anag.it oppure seguire ANAG Italia sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram.

