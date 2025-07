Caldo, chiusi uffici comunali nel Chianti il pomeriggio

Considerata l’estrema ondata di calore che sta imperversando ormai da giorni in tutta la regione e la riduzione dell’affluenza dei cittadini e delle cittadine nella fascia pomeridiana, sempre in conseguenza delle condizioni climatiche, i Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino hanno deciso di ridefinire l’orario di apertura degli uffici comunali, fatta eccezione per quelli che erogano servizi indispensabili.

I Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle hanno stabilito la chiusura al pubblico in orario pomeridiano degli uffici comunali, normalmente aperti due volte alla settimana, per i mesi estivi di luglio e agosto. Resteranno aperti gli uffici Demografici ed elettorali, la Polizia locale dell’Unione del Chianti fiorentino e le Biblioteche Comunali.

La necessità di predisporre specifiche ordinanze è legata alle alte temperature e alla frequente emanazione di allerta meteo, dovuta all’emergenza caldo associata ad un alto tasso di umidità.

I provvedimenti, sottoscritti dai sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli, stabiliscono la rimodulazione dell’orario di servizio dei dipendenti al fine di consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in orario ridotto, senza obbligo di permanenza in ufficio negli orari pomeridiani.

Fonte: Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa