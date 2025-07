Carcere di San Gimignano, agente aggredito e ferito dai detenuti

Un agente della polizia penitenziaria è rimasto ferito. È successo a San Gimignano, a ferirlo alcuni detenuti del reparto Alta Sicurezza. I motivi rimangono per ora ignori.

Lo riporta il sindacato Uilpa Polizia penitenziaria spiegando che l'agente doveva svolgere un compito di osservazione dei reclusi di questa sezione.

Uilpa denuncia "le precarie condizioni in cui lavora il personale della polizia penitenziaria che si ritrova a fronteggiare una popolazione detentiva che, nonostante le molteplici attività autorizzate e organizzate dalla direzione, non ultima la diretta live dall'istituto con la piazza di San Gimignano per l'evento 'notte lucente', sembra essere chiusa ad ogni tipo di rieducazione".