Degrado sulla ciclopista per Marcignana: tra Riottoli e Vitiana spunta una discarica a cielo aperto

Un'amara scoperta durante una passeggiata all’alba lungo la ciclopista dell’Arno che porta a Marcignana, tra le località di Riottoli e Vitiana, nel Comune di Empoli: una vera e propria discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni tipo abbandonati nel verde. La segnalazione arriva da una cittadina empolese che, scioccata dalla scena, ha voluto denunciare il degrado.

“Mi chiedo come faccia certa gente a impegnarsi tanto per scaricare immondizia in un luogo così isolato – scrive – piuttosto che differenziare comodamente a casa. È evidente che dell’inquinamento non si preoccupano affatto”.

La cittadina sottolinea anche come comportamenti incivili siano diffusi sul territorio: "sigarette lanciate dai finestrini delle auto, sacchetti lasciati nottetempo nei cestini dei giardini pubblici - sempre più spesso colmi e circondati da immondizia abbandonata - e altre situazioni di degrado sono riscontrabili in altre zone di Empoli".

“Credo sia arrivato il momento di ripensare le politiche ambientali puntando sull’educazione, partendo dai bambini - conclude - perché, purtroppo, molti adulti dimostrano di non esserne capaci. Speriamo in un futuro migliore”.

