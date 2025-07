Detenuto di 57 anni trovato senza vita a Sollicciano

Un uomo di 57 anni è morto a Sollicciano, carcere in cui era entrato da pochi giorni. Era considerato un soggetto problematico, aveva già dato in escandescenze. Era nel reparto transito. È stato trovato senza vita nella doccia, non c'erano segni sul corpo.

Potrebbe essere stato il forte caldo a ucciderlo, stando a quanto riporta La Nazione. L'uomo aveva origini austriache ed era stato sorpreso mezzo nudo in un negozio alla stazione di Firenze, dove probabilmente aveva passato la notte.