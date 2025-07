Macchine e tecnologie forestali: Futa Expo debutta a Barberino di Mugello

E’ in pieno svolgimento a Barberino di Mugello la seconda giornata di FUTA EXPO, l’evento dedicato alle attività forestali, organizzato da ITABIA in collaborazione con il CNR-IBE (Istituto per la bioeconomia) e con FederUnacoma. L’evento si articola nei tre giorni dal 4 al 6 luglio e si svolge presso l’azienda “La Dogana”. Buona la partecipazione di pubblico nella giornata di ieri, che ha offerto ai visitatori molte tipologie di cantiere forestale con decine di macchine e dispositivi tecnici al lavoro, per mostrare i nuovi standard e i requisiti di sostenibilità nelle operazioni di taglio, di pulitura, di reimpianto nelle aree forestali. Il corretto e razionale sfruttamento delle risorse forestali dipende infatti dall’impiego delle più avanzate tecnologie meccaniche, che oggi permettono di ridurre i costi massimizzando la produzione nel pieno rispetto dell’ambiente.

La prima edizione della rassegna FUTA EXPO è stata concepita proprio per presentare l’ampia rosa di macchine e attrezzature per la produzione di biomasse ad uso energetico, per la gestione sostenibile della filiera del legno ma anche per la prevenzione del dissesto idrogeologico. “Dalle trattrici forestali ai verricelli, dalle motoseghe ai decippatori, sino alle trince e ai sistemi di misurazione, la kermesse di Barberino di Mugello - spiega il presidente di ITABIA, Vito Pignatelli - è una tre giorni di prove sul campo che impegna un circuito di circa tre chilometri a doppio anello, su trenta ettari di terreno boschivo”.

Le dimostrazioni tecniche rappresentano la sezione più scenografica della rassegna, ma FUTA EXPO non è soltanto una grande vetrina delle tecnologie per la forestazione. La manifestazione nasce infatti anche con l’obiettivo di promuovere un confronto fra tutti gli attori della filiera - stakeholder, costruttori di macchine forestali, mondo dell’università, della formazione e della ricerca - sui temi di maggior rilievo per il settore.

Gli eventi di approfondimento tematico, previsti sino a domenica 6 luglio dagli organizzatori di ITABIA, toccheranno un’ampia rosa di argomenti: oggi sono previsti il workshop sul tema “Gestione della qualità e certificazione BIOMASSPLUS”, promosso da AIEL, e il workshop sul tema “La sostenibilità della gestione forestale: gli standard PEFC e le utilizzazioni forestali”, promosso da PEFC; mentre al pubblico dei bambini sono dedicati due eventi divulgativo/didattici, previsti rispettivamente oggi e domani, domenica 6, sul tema “Per fare un albero, ci vuole un fiore”.

Altri appuntamenti sono previsti nel corso della kermesse, su temi quali la tracciabilità dei prodotti forestali, la vivaistica forestale sostenibile, la gestione razionale delle attività silvicolturali. “FUTA EXPO è un presidio molto importante - sostiene Vito Pignatelli - giacché l’Italia era l’unico tra i grandi Paesi europei a non avere in calendario una manifestazione su scala nazionale dedicata al settore forestale. L’elevato numero di adesione per questa prima edizione, alla quale prendono parte 80 case costruttrici, conferma quanto fosse attesa questa kermesse, che sarà replicata con cadenza biennale anche nei prossimi anni”.

Fonte: FederUnacoma - Ufficio Stampa