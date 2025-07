Igor Protti, ex bomber amaranto, annuncia la malattia: "Ce la metterò tutta come sempre"

"Poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite", scrive l’ex attaccante di Bari, Napoli, Lazio e Livorno Igor Protti, che oggi ha condiviso sul proprio profilo Instagram un lungo e toccante messaggio con cui ha annunciato di essere malato.

Protti ha già affrontato un primo intervento chirurgico e si prepara ora a iniziare un ciclo di cure, con l’obiettivo di poter tornare sotto i ferri tra qualche mese. "È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere, ma ce la metterò tutta come sempre", aggiunge, con quella determinazione che lo ha reso un esempio dentro e fuori dal campo.

L’ex bomber amaranto non dimentica di ringraziare chi gli sta accanto in questa sfida: la famiglia, gli amici, chi gli ha voluto bene nel corso degli anni, e lo staff medico che lo ha preso in cura. "Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità, oggi sento la vicinanza di tutti", scrive, scusandosi in anticipo se nei prossimi mesi non riuscirà a rispondere a tutti.

Un abbraccio virtuale, forte e enorme, chiude il messaggio. Un abbraccio che oggi torna indietro moltiplicato, da una città e da un mondo del calcio che non ha mai smesso di volergli bene. Perché chi ha lottato su ogni pallone, oggi lotta anche fuori dal campo. E non è solo.

