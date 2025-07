Incendio in un appartamento a Ponsacco nella notte

Un incendio è avcvenuto poco prima dell'una di notte a Ponsacco. In via Buozzi il 5 luglio un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento di due piani.

Pare che tutto sia partito da un ripostiglio, ancora ignote le cause. Tanta la paura per i residenti, ma non ci sono stati feriti.

Il personale dei vigili del fuoco di Pisa ha prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento.

