Malore fatale per un 66enne in un maglificio di Lucca, indagini aperte

Un uomo di 66 anni è stato trovato morto all’interno di un maglificio di Lucca, in via di Tiglio. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe avvenuto per un malore, probabilmente non legato al caldo. Gli accertamenti sono in corso da questa mattina, con la Polizia di Stato e i tecnici del Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Pisll) della Asl intervenuti sul posto. A scoprire il corpo è stato un collega intorno alle 10:30, che ha subito allertato il 118. Il medico ha constatato il decesso, presumibilmente avvenuto alcune ore prima. Al momento è esclusa la possibilità che si tratti di un infortunio sul lavoro.

