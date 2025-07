Furti in serie tra Lucca e Capannori: identificati tre uomini, vivevano a Coltano

I Carabinieri della Stazione di Capannori hanno identificato tre uomini responsabili di una serie di furti in abitazione, avvenuti tra marzo e maggio nei comuni di Lucca e Capannori. I tre, un 56enne, un 31enne e un 46enne – due di origine macedone e uno originario di Merano (Bolzano) – vivevano tutti a Coltano, in provincia di Pisa, e avevano già precedenti per reati simili. Sono stati denunciati per furto e tentato furto in abitazione.

Le indagini, durate circa tre mesi, hanno permesso ai Carabinieri di collegarli a dieci episodi, grazie ad appostamenti, pedinamenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I tre usavano sempre lo stesso metodo: facevano un giro per scegliere la zona da colpire, poi due di loro scendevano dall’auto per forzare porte e finestre con un grosso cacciavite, mentre il terzo rimaneva in macchina pronto a farli scappare dopo il furto.

Tra i colpi accertati c’è quello a Castelvecchio di Compito, dove è stata rubata una medaglia della Prima Guerra Mondiale appartenuta al marito di un’anziana, e altri furti o tentativi di furto avvenuti a San Pietro a Vico, Segromigno, Marlia e in via della Madonnina, dove in un caso sono stati presi anche 7.000 euro in contanti.

Il 23 maggio, dopo averli seguiti per tutta la giornata, i Carabinieri della Compagnia di Lucca sono intervenuti con 21 militari e sette auto, bloccando i tre uomini con un blitz nello stradone di Camigliano. Durante le perquisizioni sono stati trovati un cacciavite lungo 33 cm, una tronchese, guanti, torce e altri attrezzi. Nelle loro abitazioni c’erano anche strumenti per controllare la qualità di oro e diamanti, oltre a grimaldelli per aprire le serrature.

Il 3 luglio, i Carabinieri hanno notificato ai tre l’avviso di fine indagine, firmato dal Pubblico Ministero di Lucca, passaggio necessario per la richiesta di processo.

