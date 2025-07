Luminaria a Empoli, FdI: "Vigileremo sull'uso delle risorse"

Con la determinazione dirigenziale n. 857 del 4 luglio 2025, il Comune di Empoli ha ufficialmente disposto l’erogazione di un contributo economico pari a 65.000 euro a favore dell’Associazione per il Centro Storico di Empoli per la realizzazione dell’evento “Luminaria Empoli Light Art”, in programma da maggio a settembre 2025.

Il nostro gruppo consiliare prende atto della struttura amministrativa e regolamentare del provvedimento, che prevede modalità di erogazione del contributo rigorosamente subordinata alla presentazione, entro 90 giorni dalla conclusione dell’attività, di una rendicontazione puntuale, corredata da:

relazione descrittiva delle attività svolte;

rendiconto economico consuntivo (entrate/uscite);

fatture, ricevute e prove di pagamento;

materiali di comunicazione;

autocertificazione cumulativa.

Sottolineiamo che il contributo non costituisce una prestazione a favore del Comune, ma un trasferimento economico a sostegno delle finalità istituzionali dell’associazione, che mantiene piena autonomia operativa nella gestione dell’evento. Una precisazione che rende ancor più importante il ruolo di controllo esercitabile da parte degli organi politici e della cittadinanza.

In questo senso, come Fratelli d’Italia Empoli ci impegniamo a verificare con trasparenza e continuità:

quali ditte e professionisti saranno coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa;

se le spese dichiarate saranno effettivamente pertinenti, proporzionate e giustificate con adeguata documentazione fiscale;

se saranno rispettati i principi di trasparenza e gratuità per il pubblico, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra Comune e Associazione.

Riteniamo infatti che ogni euro pubblico debba essere impiegato con rigore, equità e chiarezza, senza zone grigie o margini di ambiguità. Ecco perché monitoreremo con attenzione l’intera fase attuativa, senza pregiudizi ma con il massimo senso di responsabilità.

Il Comune ha inoltre stabilito che la mancata presentazione completa della rendicontazione nei termini previsti comporterà la decadenza automatica dal diritto al contributo e, in caso di gravi irregolarità, la restituzione delle somme ricevute, l’esclusione da futuri contributi comunali e, nei casi più gravi, la segnalazione agli organi competenti.

Confermiamo pertanto il nostro impegno, come gruppo consiliare, a difendere l’interesse collettivo e a garantire che iniziative culturali e promozionali si svolgano nella piena legittimità e trasparenza, con vantaggi concreti e visibili per la comunità empolese.

Fratelli d'Italia Empoli