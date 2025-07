Maghi, artisti del fuoco e spettacoli medievali per il Luglio Empolese

Continua il Luglio Empolese, la rassegna organizzata dal Comune di Empoli con la direzione artistica a cura di Fabio Magnani e Alessandra Checcucci dell'associazione culturale Onstage, che si inserisce nel cartellone Uno Spettacolo d'Estate. I martedì e i giovedì, in occasione delle aperture serali dei negozi del centro, molti appuntamenti culturali animeranno il centro storico seguendo aree tematiche.

Dopo la prima settimana legata alle attività figurative, si prosegue con due date riservate all’intrattenimento teatrale: martedì 8 e giovedì 10 luglio, la rassegna regalerà momenti all'insegna delle arti performative, con artisti di strada che sapranno incantare e divertire il pubblico di ogni età.

In entrambe le serate, Empoli sarà animata dalla Compagnia della Malablatta con il suo Spettacolo Itinerante Medievale, che riporterà gli spettatori indietro nel tempo con affascinanti performance viaggianti per le vie del centro storico.

L’evento dedica all’infanzia un’occasione irrinunciabile di divertimento in Piazza delle Stoviglie, con il numero del Mago TomMago, che farà sognare bambini e famiglie grazie a trucchi di prestigio e illusioni incantate.

Non mancherà il momento per le risate e le riflessioni: l’8 luglio, la rappresentazione di Stefano Giomi, “Gli Uomini preferiscono le piume”, porterà avanti la condivisione delle arti e l’interazione attiva con la cittadinanza.

L’ultima sera, la rassegna si chiuderà con l'artista del fuoco Giada Bachini: un suggestivo fire show che lascerà il pubblico a bocca aperta in piazza Farinata degli Uberti. L’esibizione, dal titolo Fiamme in Favola, metterà in scena danze mistiche con attrezzi circensi della giocoleria e spettacolari coreografie con fiamme libere e cerchi infuocati, per evocare nell’immaginario la spiritualità di antichi rituali.

Nello stesso spazio, il teatro di strada di Thomas Goodman, l'artista delle bolle di sapone, performer e regista del suo spettacolo, creerà mondi effimeri e incantati, perfetti per adulti e bambini. Tra gag e poesia, creando sapientemente micro bolle e bolle giganti o domando bolle di fuoco e serpenti di schiuma, Goodman coinvolgerà il pubblico in una pioggia di bolle di sapone, una dimensione sognante, sospesa nello spazio e nel tempo, come le bolle stesse.

Le successive settimane del Luglio Empolese avranno come temi protagonisti la danza e la musica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa