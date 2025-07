Nuove asfaltature a San Frediano, Santa Maria e in centro a Empoli

Proseguono gli interventi sulle manutenzioni nel territorio empolese. L'assessore Simone Falorni, delegato a Lavori Pubblici e Manutenzioni, ha svolto un sopralluogo in alcune aree dove sono conclusi gli interventi gestiti dagli uffici tecnici comunali.

In merito alle asfaltature, è stata ripresa via del Poggiarello, località San Frediano, a Est della città. Una richiesta mossa dai cittadini di zona e un impegno preso in campagna elettorale che poi è stato concluso.

In corso le verifiche e gli accertamenti preliminari per procedere su altre strade di Santa Maria (via Guicciardini, via Pio La Torre, via Bachelet) oltre a strade e marciapiedi per via Dainelli, zona centro.

Per il verde pubblico, gli ultimi interventi sulle siepi sono stati terminati per viale Petrarca e piazza Toscanini, in corso tagli alle siepi a Ponte a Elsa: alla scuola 'Don Bosco' e in via Salvo D'Acquisto. Ancora a Ponte a Elsa sono stati 'spalcati' dai rami più bassi gli alberi di via Fratelli Cervi e via Salvo D'Acquisto.

Per le potature si aprirà un periodo di stop a causa della calda stagione che non rende più adatto questo tipo di interventi: riprenderanno tra fine agosto e inizio settembre, a eccezione di segnalazioni di rami spezzati o pericolanti e urgenze.

LE DICHIARAZIONI - "Stiamo proseguendo con grande impegno per portare a termine gli interventi legati alle frazioni e anche alle più piccole località - commenta l'assessore Simone Falorni -, questa programmazione trova spazio nel Piano Frazioni e Quartieri e abbiamo avuto un riscontro positivo durante le assemblee fatte finora con Frazioni al Centro. Anche in estate proseguiremo con molti interventi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

