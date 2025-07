Saldi, oltre 1.600 persone attendono fuori dai Gigli per l'apertura

Tanti visitatori all’apertura delle porte dei Gigli, questa mattina alle ore 9, per l’avvio dei saldi di stagione. In attesa oltre 1600 persone che hanno sfidato il caldo e si sono distribuite davanti ai due ingressi del centro commerciale Corte Tonda e Corte Lunga. I saldi estivi sono iniziati oggi e proseguiranno per 60 giorni. Nel corso della giornata il numero dei visitatori è salito, riempiendo i punti vendita del centro commerciale. Molte le persone arrivate da fuori provincia e anche da fuori regione. Budget a disposizione variabile tra i 100 e i 300 euro.

La caccia agli sconti ha interessato tutti i negozi, ma in particolare i visitatori si sono indirizzati verso i punti vendita di abbigliamento sia per adulti che per bambini, abbigliamento intimo, calzature e gli accessori. L’interesse per gli acquisti scontati ha coinvolto anche settori merceologici diversi come i gioielli, l’abbigliamento sportivo e gli store di elettronica.

L’avvio estivo dei saldi parte con importanti promozioni e sconti fino almeno al 50% dal primo giorno. La scelta per molti è stata indirizzata verso i capi di abbigliamento estivo e moda mare visto l’arrivo il grande caldo di questi giorni. Premiato anche abbigliamento sportivo e accessori, borse, zaini e valigeria in previsione delle vacanze. C’è chi si è lasciato guidare dagli acquisti scontati e chi, invece, è entrato con sicurezza nel negozio per comprare il capo d’abbigliamento già individuato prima dell’inizio dei saldi. Strategie di acquisto che variano a seconda delle persone e del tempo a disposizione.

Per tutti coloro che non possono raggiungere I Gigli in auto è disponibile il servizio di Gigli Shopping Bus, la navetta con partenza da Firenze SMN piazzale Montelungo e destinazione Centro Commerciale I Gigli. Le informazioni su corse e orari disponibili su: www.igigli.it.