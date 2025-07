San Casciano investiti 1,8 milioni per mettere in sicurezza la frana di viale Pertini

Ammonta complessivamente ad un milione e 800mila euro l’investimento che il Comune di San Casciano in Val di Pesa, grazie ai fondi ottenuti attraverso il Pnrr, ha destinato alla realizzazione di una delle più importanti opere pubbliche del programma di mandato. Si tratta del ripristino e della messa in sicurezza di una frana, tra le più estese e onerose sul piano finanziario, che interessa una viabilità del capoluogo molto transitata. Da alcune settimane è partito, infatti, il cantiere che mira a realizzare il consolidamento di un tratto di versante a valle della circonvallazione nord di viale Sandro Pertini, infragilito da un movimento franoso che si è gradualmente esteso nel corso del tempo.

“La frana che stiamo risanando – spiega il sindaco Roberto Ciappi - riguarda il tratto di un’importante arteria di collegamento del nostro territorio, viale Pertini, che congiunge la Cassia all’area artigianale del Bardella, una viabilità strategica non solo per il comune di San Casciano ma per l’intera area chiantigiana e fiorentina, grazie a questo investimento riusciamo a fermare l’azione franosa del dissesto e la conseguente degradazione del suolo che stava causando lo slittamento dell’area collinare verso valle. L’intervento puntuale che andiamo a realizzare con le risorse del Pnrr prevede nello specifico, lungo il margine stradale di valle, una paratia di 64 pali del diametro di 1 metro, collocati a 19 metri di profondità”.

Saranno inoltre realizzati 32 ancoraggi costituiti da funi intrecciate di acciaio di una lunghezza complessiva pari a 30 metri di cui 15 metri di fondazione. Le teste dei pali saranno collegate con un cordolo in cemento armato realizzato con calcestruzzo.

L’opera di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico rappresenta una priorità per l’amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa che negli ultimi anni ha investito risorse e realizzato opere di rilievo finalizzate a far fronte e risolvere tutte le questioni più annose. Sono state ultimate infatti le opere di consolidamento del muro di retta di via Vico l'Abate (80mila euro) e della frana lungo via Gentilino (245mila euro).

“Con l’intervento che interessa viale Pertini si concludono i lavori per il risanamento delle frane – conclude il sindaco Ciappi – il dissesto idrogeologico è un tema centrale della nostra azione amministrativa, l’investimento in corso porterà a termine la messa in sicurezza di tutti i movimenti franosi attivi e presenti nel territorio che stavamo monitorando e attenzionando da tempo”. Un progetto quest’ultimo, complesso e articolato, che in fase preliminare aveva richiesto all’amministrazione comunale l’elaborazione di una progettazione e di una campagna di indagine geognostica, finalizzata all’acquisizione di un quadro conoscitivo per la definizione e l’individuazione degli interventi di consolidamento, funzionali alla messa in sicurezza ed al ripristino del tratto viario.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino

Notizie correlate