San Miniato piange la storica educatrice Graziella Ferri

Se ne è andato un pezzo importante di San Miniato. A 65 anni è scomparsa Graziella Ferri, per più di quaranta anni anima dell'insegnamento sanminiatese.

Era una storica educatrice del nido "Il Pinocchio", dove ha lavorato per quarantun anni e ne è stata una colonna, avendo preso servizio nel 1980 quando il nido aprì i battenti.

Questo il ricordo del sindaco Simone Giglioli: "Graziella è stata una pioniera, ha aperto la strada al modello educativo che oggi ci contraddistingue nel mondo, ed è stata un pilastro per le generazioni di educatrici che si sono succedute. Alla famiglia e al nostro storico ex dipendente, il centralinista Maurino, rivolgo le più sincere e commosse condoglianze da parte dell'Amministrazione Comunale, dei dirigenti e dei dipendenti del Comune di San Miniato per questa grave perdita. Ciao Graziella, il tuo ricordo resterà con noi".

"Graziella ha accompagnato insieme ad altre educatrici l’esordio e la crescita dell’esperienza dei nidi di San Miniato che nel tempo è stata capace di conquistare risonanza internazionale e che oggi rappresenta motivo di orgoglio di San Miniato. Vogliamo ricordarne il sorriso e la specialissima capacità di coltivare affetto nelle relazioni" hanno scritto da La Bottega di Geppetto.

