Scuola per adulti, lunedì a Firenze presidio Flc Cgil-Gilda davanti Ufficio Scolastico Regionale

Lunedì 7 luglio, dalle 11 alle 12:30, una delegazione di Flc Cgil e Gilda, con lavoratori e lavoratrici, sarà sotto la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale a Firenze in via Mannelli, per portare alla luce la situazione del Centro fiorentino istruzione adulti (Cpia2), caratterizzata da una grave crisi organizzativa e gestionale

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

