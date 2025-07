Sinistra Italiana a fianco dei lavoratori in appalto dell’Ospedale di Empoli

Se lavoratrici e lavoratori, che hanno stipendi bassi, fanno sciopero perdendo parte di quei già bassi salari, significa che la misura non è colma, ma siamo ben oltre.

La logica degli appalti non deve mai portare a disparità di trattamento tra persone che lavorano fianco a fianco, svolgono le stesse mansioni, ma hanno datori di lavoro diversi.

Non è ammissibile che non ci siano strutture per cambiarsi di abito o lasciare le proprie cose durante l'orario di lavoro per chi lavora in società in appalto così come non si capisce perché le dipendenti e i dipendenti Asl abbiano il parcheggio gratis e le altre e gli altri no.

Sarebbe oltretutto stato bello vedere scioperare a fianco di chi ha meno diritti, chi di questi diritti gode appieno.

Non è facile dire a chi spetti armonizzare diritti e doveri di chi svolge lo stesso lavoro, si alza la mattina per andare in Viale Boccaccio con le stesse necessità per condurre una vita serena, ma come Sinistra Italiana chiediamo che si apra subito un tavolo tra azienda, ditte appaltatrici e sindacati per analizzare la situazione.

Sinistra Italiana circolo di Empoli, Mori Salvadori sta con le lavoratrici e i lavoratori che chiedono, alla fine, solo pari dignità sul luogo di lavoro.

Sinistra Italiana circolo di Empoli 'Mori Salvadori'

