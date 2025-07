Alla guida da ubriachi, due denunce nel Pisano

Due automobilisti nel Pisano sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Il primo caso è avvenuto il 29 giugno a Terricciola, in azione i carabinieri di San Miniato. Un 23enne visibilmente alterato è stato trovato con un valore di 1.36 grammi al litro. La sua patente è stata ritirata e il veicolo affidato a una persona di fiducia.

Un caso analogo si è verificato il 2 luglio a Pisa, dove un 42enne, è stato controllato in Via Livornese. Per lui, il test ha rilevato un tasso alcolico di 1,02 g/l. Anche in questo caso, la patente è stata ritirata e l'auto consegnata a un conoscente.

