Bambino rischia annegamento in piscina: ricoverato al Meyer

È ricoverato al Meyer di Firenze un bambino di sette anni che ha rischiato di annegare in una villetta a Masotti, nel comune di Serravalle Pistoiese. È successo domenica 6 luglio verso le 15. Il piccolo è in rianimazione, non è in pericolo di vita.

A dare l'allarme è stato il padre, sono arrivati un'ambulanza e l'elisoccorso. Il bambino è stato preso in carico da subito, sono iniziate le operazioni pe rianimarlo.

Il 118 lo ha inviato al Meyer con Pegaso, atterrato lì vicino. I fatti sono accaduti in una piscina privata di via Amendola.