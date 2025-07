Carro attrezzi in fiamme in un'area di sosta a Ponticelli

A Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte, si è verificato un incendio a un carro attrezzi. Il rogo è scoppiato verso le 14 di domenica 6 luglio in via Francesca.

Il carro attrezzi era parcheggiato all’interno nell’area di sosta di un distributore, che è stata interessato da incendio mentre il distributore si è salvato. Non ci sono stati feriti.

All’arrivo sul posto il personale dei vigili del fuoco ha estinto le fiamme che hanno avvolto anche un camper parcheggiato e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Cause in fase di accertamento, presenti anche le forze dell'ordine.

