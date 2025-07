Forti temporali, cadono alberi a Firenze e Montespertoli

Caldo africano. Ma anche temporali. Le temperature torride dell’ultima settimana, che hanno spinto la colonnina del mercurio a superare i 40 gradi, oggi sono state sono state spazzate via a Firenze da un violento nubifragio. E sono anche caduti alberi.

La linea temporalesca è rimasta attiva sulla provincia di Firenze per poi estendersi da Volterra verso il Mugello. Cumulati fino a 60 millimetri di pioggia in un'ora a Montespertoli, 22 mm in 15 minuti. Alla stazione di Firenze-Orto botanico si sono registrati 18,6 mm in un'ora, a quella di Firenze-Giardino di Boboli 17,2 mm. Quanto al vento l'anemotero di Tavarnelle ha registrato raffiche fino a quasi 43 km all'ora, quello di Firenze-Giardino di Boboli fino a oltre 23 km all'ora, quello di Firenze-Università oltre 18 km all'ora.

I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone. In città a Firenze una pianta è caduta in viale Manfredo Fanti su due autovetture parcheggiate. Invece a Montespertoli in via Poppiano un cipresso è stato colpito da un fulmine ed è stato spezzato in due.

Notizie correlate