Guida l'auto dopo aver consumato droga, denunciato 18enne

Un 18enne è stato denunciato a Terricciola per aver guidato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Il giovane si è anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.

Fermato sulla sua auto dai carabinieri, il ragazzo ha mostrato sintomi evidenti "riconducibili all'assunzione di droghe", dicono i militari.

Il test rapido ha dato esito positivo ai cannabinoidi, ma il giovane ha rifiutato di sottoporsi ai prelievi ematici per gli accertamenti medico-legali. La patente non gli è stata ritirata in quanto non la portava con sé, sebbene ne fosse titolare.