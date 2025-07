In auto ha un coltello a serramanico, denunciato

Le operazioni dei carabinieri di Pisa hanno riguardato il contrasto al porto abusivo di armi e all'inosservanza di provvedimenti restrittivi. Il 2 luglio a Pisa, in via Ponte a Piglieri, è stato denunciato un 40enne senza fissa dimora in Italia. L'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 18 cm di lunghezza complessiva, di cui 9 cm di lama, nascosto all'interno della sua auto. L'arma è stata immediatamente sequestrata.

Infine, nella mattinata del 4 luglio a Pisa, due persone sono state deferite per l'inosservanza di misure di prevenzione. Una donna straniera di 49 anni, già gravata da precedenti, è stata controllata in via Cammeo ed è risultata destinataria di un divieto di ritorno nel Comune di Pisa ancora valido.

Nello stesso giorno, in Piazza Vittorio Emanuele, un 19enne extracomunitario, è stato sorpreso mentre violava un daspo urbano che gli era stato imposto nel Comune di Pisa.

