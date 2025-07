Investita nella notte in Versilia, in ospedale 24enne

Una giovane è in gravi condizioni dopo un incidente in Versilia. Si tratta di una 24enne, che poco prima dell'alba del 6 luglio stava camminando in viale Roma a Pietrasanta.

Per motivi ancora da chiarire, la ragazza è stata investita da un'auto e il violento impatto le ha causato un trauma alla testa. Sul posto i sanitari inviati dal 118, che hanno portato la 24enne in ospedale al Versilia. Presenti anche le forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.