Scuole a Firenze: in estate lavori per 87 milioni di euro

Lavori a pieno ritmo nel periodo delle vacanze estive all’interno dei cantieri per interventi di edilizia scolastica, programmati dai Servizi tecnici del Comune di Firenze in coordinamento con l’assessorato all’Educazione e con i diversi Istituti comprensivi nei cinque quartieri fiorentini. Ammonta infatti a oltre 87 milioni di euro l’investimento complessivo per i lavori in corso in questo periodo, comprendenti interventi per nuove edificazioni e ristrutturazioni integrali, interventi Pnrr, miglioramento sismico e adeguamento statico, manutenzioni straordinarie, per miglioramento acustico, efficientamento energetico e manutenzione ordinaria. Dell’investimento complessivo per gli interventi di edilizia scolastica programmati o in corso durante l’estate 2025, 40,6 milioni di euro sono da risorse proprie del Comune di Firenze .

“L’estate è una stagione fondamentale per intervenire concretamente sulle nostre scuole – dice l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese - I lavori di manutenzione, straordinaria e ordinaria, di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, rappresentano un investimento strategico per la sicurezza e il benessere dei nostri studenti, ma anche per la qualità dell’istruzione e la sostenibilità ambientale delle strutture pubbliche. È fondamentale sfruttare questo periodo per realizzare interventi strategici, una corsa verso il 15 settembre che ci impegna ogni giorno per avere scuole più sicure, efficienti e più moderne. Continueremo a monitorare da vicino l’avanzamento dei cantieri, forti di un investimento enorme, anche dal nostro bilancio, consapevoli che ogni euro investito nella scuola è un euro investito nel futuro”.

Manutenzioni straordinarie

Durante l’estate vengono eseguiti vari interventi, di diverse tipologie, in numerosi plessi scolastici di tutti i quartieri, finalizzati al mantenimento in efficienza degli edifici, alla messa in sicurezza, al miglioramento delle condizioni di comfort e vivibilità ed alla riqualificazione degli impianti. Di seguito i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole programmati per l’estate 2025 dai Servizi tecnici del Comune di Firenze: alla scuola primaria Lavagnini sono fissati interventi che riguardano la sostituzione degli infissi e la modifica dell’ascensore; alla De Filippo A e alla De Filippo B interventi di adeguamento antincendio; alla Niccolini i lavori riguardano l’impianto di illuminazione, alla Guicciardini e alla Matteotti gli impianti di rilevazione fumi; alla Don Minzoni il rifacimento delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento; alla struttura che ospita il Biennio dell’Isis Leonardo Da Vinci un intervento presso l’area dell’ex mensa; alla Mameli i lavori riguardano il rifacimento della pavimentazione, alla Ottone Rosai la fossa biologica dell’Auditorium.

Nuove edificazioni e ristrutturazioni integrali

Durante l’estate 2025 proseguono i lavori di riqualificazione della scuola Don Milani in via Cambray Digny, ormai prossimi alla conclusione prevista per fine anno.

Nell’ambito dell’intervento di rigenerazione urbana all’interno del Quartiere 4, ovvero del comprensorio scolastico, sportivo e sociale tra via di Legnaia e via Pisana, l’Amministrazione sta attuando i lavori di costruzione del nuovo edificio della scuola Ghiberti.

Interventi Pnrr e finanziamenti Pon-Metro React-Eu

Il Pnrr rappresenta un’occasione importante per la riqualificazione del patrimonio scolastico comunale; la cornice che collega le diverse misure attivate per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva è “Futura la scuola per l’Italia di domani”.

Nell’ambito del filone di intervento “Asili nido e scuole dell’infanzia”, per aumentare l’offerta di servizi educativi della fascia 0-6, sono in corso di esecuzione lavori sui seguenti 9 asili nido: Cascine, Fortini, Stregatto, Pollicino, Lorenzo il Magnifico, Merlo, via Villamagna, Capuana e Padre Balducci.

Per l’ambito “Costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche”, in attuazione del Piano di estensione del tempo pieno, sono in corso i lavori presso la scuola Matteotti.

Per il filone di intervento "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", sono in corso i lavori presso la scuola Calvino.

Miglioramento sismico e adeguamento statico

L’Amministrazione Comunale sta proseguendo l’attuazione del “programma pluriennale di verifica degli edifici strategici e rilevanti”, nell’ambito del quale è stata attribuita priorità agli edifici o complessi architettonici che attualmente ospitano funzioni scolastiche.

In questo contesto è stato attivato uno studio attraverso specifici accordi di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale DICI dell’Università Pisa, con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale DICEA dell’Università di Firenze e con il Dipartimento di Architettura DIDA dell’Università di Firenze, per l’individuazione delle priorità d’intervento.

Durante l’estate proseguiranno gli interventi finalizzati all’adeguamento statico alle scuole Desiderio da Settignano, Acciaiuoli, Aquilone e Cairoli, e al miglioramento sismico degli edifici delle scuole Rucellai, San Brunone, Fioretta Mazzei, Torrigiani-Ferrucci, Boccaccio, Villani, De Filippo A, Niccolini e Baracca.

Interventi di miglioramento acustico

Ogni anno gli ambienti scolastici sono interessati da specifiche verifiche per la determinazione della qualità acustica degli ambienti, in collaborazione dell’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF), anche a tutela e beneficio degli alunni con disabilità uditiva. A seguito delle verifiche vengono programmati gli interventi per correggere i parametri sonori laddove risulti necessario: nell’estate 2025 questo tipo di interventi viene realizzato nelle scuole Machiavelli, Verdi, Gramsci, Pirandello, Montagnola, Mameli, Marconi e Duca d’Aosta.

Interventi di efficientamento energetico

L’Amministrazione Comunale ha aderito nel 2023 alla convenzione Consip per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, meccanici e speciali degli immobili comunali, che impegna la ditta ad eseguire un insieme di interventi di efficientamento energetico, la maggior parte dei quali sulle scuole. Quest’anno sono previsti interventi nella scuola Anna Frank e nell’asilo Girasole.

Manutenzione ordinaria

L’Amministrazione comunale è inoltre impegnata nell’attività di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica nelle scuole di tutti e cinque i quartieri di Firenze, con un programma calendarizzato di verifiche e controlli ed interventi mirati che si svolgono prevalentemente nel periodo estivo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole sono programmati assieme ai cinque quartieri; nel 2025 l’investimento complessivo per questo tipo di interventi ammonta a 4,282 milioni di euro.

