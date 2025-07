Regionali, appello dei sindaci del Pisano: "Sì al Giani-bis"

Da San Miniato a Fauglia, da Cascina a Santa Luce: tantissimi sindaci e sindache della provincia di Pisa lanciano un appello per il Giani-bis. I primi cittadini di diversi comuni della provincia (in calce i firmatari) hanno inviato un documento in cui danno fiducia a Eugenio Giani per una ricandidatura come presidente della Regione Toscana.

Eugenio Giani è stato un ottimo Presidente della Regione.

Come Sindaci abbiamo toccato con mano quanto il suo attaccamento alla storia e alle vicende della nostra terra abbia rafforzato l'identità e il senso di appartenenza dei toscani e delle toscane.

Abbiamo visto come sia riuscito a raggiungere e rappresentare tutti i Comuni della Toscana, anche i più piccoli e periferici, sia durante le tante iniziative sociali e culturali, sia durante i giorni delle calamità naturali che ha subito il nostro territorio in questa legislatura.

Abbiamo visto il suo impegno sulla sanità, compresa quella territoriale, sempre più tagliata dal Governo centrale.

Abbiamo visto il suo impegno in provvedimenti che, di questi tempi, risultano rivoluzionari, come i "Nidi gratis" ei "Libri gratis". Provvedimenti concreti a sostegno della popolazione più debole e in favore della formazione e del sapere diffuso.

Apprezziamo che la nostra Regione, prima in Italia, sia stata capace di legiferare su un tema complicato come il cosiddetto "fine vita".

Abbiamo visto, e sostenuto, l'impegno della nostra Regione in ogni iniziativa a favore del dialogo e della pace tra i popoli.

Per questo riteniamo che Eugenio Giani sia il migliore candidato a rappresentare e governare la Toscana anche nei prossimi cinque anni.

Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato

Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina

Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera

Matteo Cecchelli Sindaco di San Giuliano Terme

Massimiliano Angori, Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa

Alberto Lenzi, Sindaco di Fauglia

Matteo Ferrucci, Sindaco di Vicopisano

Cristiano Alderigi, Sindaco di Calcinaia

Arianna Buti, Sindaca di Buti

Renzo Macelloni, Sindaco di Peccioli

Giamila Carli, Sindaca di Santa Luce

Massimiliano Ghimenti, Sindaco di Calci

Giacomo Santi, Sindaco di Volterra

Arianna Cecchini, Sindaca di Capannoli

Dario Carmassi, Sindaco di Bientina

Linda Vanni, Sindaca di Montopoli

Marica Guerrini, Sindaca di Palaia

