La scrittrice Frances Mayes diventa italiana: cerimonia a Cortona

Tante persone hanno voluto partecipare alla cerimonia pubblica per il conferimento della Cittadinanza italiana per meriti speciali a Frances Mayes. Lo scorso sabato 5 luglio, in una sala del Consiglio comunale gremita di persone e di rappresentanti di enti e autorità, si sono susseguiti gli interventi del sindaco Luciano Meoni, del prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, dell’ex prefetto Maddalena De Luca e di Riccardo Illy, presentatore della proposta.

Frances Mayes ha formulato il proprio giuramento, ultimo atto formale per l’acquisizione della Cittadinanza e poi ha tenuto un discorso di ringraziamento. «Sono profondamente onorata di ricevere la cittadinanza. Grazie a tutti. Non dimenticherò mai questa giornata. Non vedo l'ora di essere una buona cittadina!», ha dichiarato la scrittrice. Ad accoglierla una rappresentanza dei figuranti del Gruppo storico e sbandieratori della città di Cortona.

Mayes ha ricevuto dal prefetto e dal sindaco alcuni doni e una copia della Costituzione italiana. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Prefettura di Arezzo. Un ringraziamento speciale a Edward Mayes per la collaborazione organizzativa e al maestro Stefano Rondoni e agli Amici della musica per l’esecuzione dei brani della cerimonia.

