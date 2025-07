A Tavarnelle è stato inaugurato il Museo della Radio

Una musica che suona, una voce lontana che affiora dal passato, una radio che vola sulle ali della memoria, il sogno di una vita che si realizza nel presente. Ha aperto i battenti il Museo della Radio di Barberino Tavarnelle. Un percorso nato da un progetto condiviso dal collezionista Daniele Camiciottoli e dall’amministrazione comunale che ha finanziato e realizzato la riqualificazione di uno spazio pubblico, adiacente al Cinema Olimpia, destinato ad offrire una sede permanente alla collezione messa a disposizione dal concittadino originario di Tavarnelle.

Il desiderio di scoprire cosa facesse ‘parlare’ la radio di famiglia, tenuta come una reliquia nel salotto di casa, di indagare i marchingegni che davano vita alla scatola sonora dalla quale uscivano voci, canzoni e cronache, di esplorare gli oggetti luminosi che prima di sapere che fossero valvole, chiamava lampadine, esplose all’età di dodici anni. Era un ragazzo curioso e profondo, pieno di perché da porre a se stesso e agli altri e di luoghi dell’anima da riempire con un’aspirazione ‘tecnologica’ pronta a spiccare il volo. Sin dall’adolescenza Daniele Camiciottoli ha nutrito il proprio sogno. Anno dopo anno, in fuga dal cassetto della propria camera, quella visione ha iniziato a viaggiare attraverso l’Italia, girovagando tra le piazze e i banchi dei mercati vintage e collezionismo alla ricerca dell’esemplare da salvare dall’oblìo, dall’apparecchio che racchiudeva un percorso di vita, un ricordo, una data di nascita, un’identità geografica.

La missione, riuscita, è stata quella di mettere insieme centinaia di radio d’epoca, pezzi di storia restaurati e tornati a splendere e ‘cantare’ grazie all’intervento tecnico del collezionista. All’età di 78 anni la passione, accolta e sostenuta dal sindaco David Baroncelli, si è tradotta in realtà ed è diventata fulcro di un patrimonio pubblico, un tesoro che racconta e testimonia un secolo di storia, invenzioni e trasformazioni epocali, dalla nascita della radio fino alla modernità. Dai primi del Novecento allo sbarco in Normandia, dal boom degli anni Sessanta fino alle radioline portatili per ascoltare le partite di calcio durante le scampagnate con la famiglia.

Per il sindaco Baroncelli “si tratta di un gesto d’amore che si compie in un dialogo senza fine, un ponte che collega passato e presente, un atto foriero di gentilezza e poesia che Daniele ha voluto esprimere alla sua comunità e alle nuove generazioni”. E’ a loro che il collezionista, al taglio del nastro del museo, si è rivolto invitandoli a “non smettere mai di sognare, ad avere un hobby da far proprio e in cui credere, a guardare il mondo con lo sguardo aperto, consapevole e volto a conoscere, approfondire, prendersi cura dei propri interessi, magari osservando e ascoltando gli apparecchi radiofonici che oggi popolano la galleria espositiva allestita dal Comune”. Delle 700 radio complessive, raccolte dal tavarnellino nel corso del tempo, che narrano l’evoluzione della comunicazione a livello internazionale 270 sono quelle donate al Comune. Un progetto culturale che permette di dotare il territorio del Chianti del primo Museo dedicato alla magia della radio, a più di cento anni dalla nascita dell'Unione radiofonica Italiana, in uno spazio comunale che espone una collezione di apparecchiature di alto valore storico e culturale, alcune delle quali rare e pezzi unici provenienti da varie aree geografiche e periodi storici differenti.

“Da fotografo ho imparato ad amare la radio e il respiro che riuscivano a darmi – ha dichiarato Daniele Camiciottoli - mettendomi in connessione con il mondo, con le storie, le persone che non ho mai conosciuto e che ho solo incontrato con la forza dell’immaginazione. Ho deciso di condividere questa passione, che è un’importante parte di me, con la comunità perché solo così posso amplificare le potenzialità di quel mondo che credo abbia ancora molto da dire e possa cercare nuove vie di interazione con le nuove generazioni, le mie radio sono oggetti che ho riportato in vita dalle pagine del passato, nascono da un’attività di ricerca, anni di studio, oggi continuano a vivere grazie a questo progetto e all’opera pubblica per la quale devo dire grazie al Comune di Barberino Tavarnelle ed in particolare al sindaco David Baroncelli”. Lo spazio museale accoglie anche alcune radio donate dai cittadini e dalle cittadine di Barberino Tavarnelle a Daniele Camiciottoli nell’intento di unirsi alla passione del collezionista e ampliare la collezione pubblica.

La cerimonia inaugurale, partecipata da centinaia di persone, è stata arricchita dai versi della bellissima poesia composta dall’artista Antonio Catalano per il collezionista Daniele Camiciottoli, letti da Manola Coccheri durante il taglio del nastro: “…Le parole lontane ora ci stanno accanto, dette alla radio acceso il cuscino nei salotti graziosamente arredati e poi ancora una scintilla che porta l’eco di guerre finite di dolci romantici amori…”.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

Notizie correlate