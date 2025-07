Paura a San Casciano: violenta rissa in strada nella notte

Sabato 5 luglio verso le 23 è avvenuta una violenta rissa in strada tra una decina di persone, ci sono stati feriti e contusi. È successo in via Di Vittorio a San Casciano in Val di Pesa, i carabinieri stanno indagando. La rissa è scoppiata tra le case, intasando il traffico, i residenti hanno chiamato spaventati il 112 e il 118.

A terra è rimasta una donna di 37 anni con fratture e contusioni, ricoverata poi a Ponte a Niccheri, ed è stato ferito un uomo di 31 anni, della fazione avversa portato a Torregalli.

Altri due soggetti maschi sarebbero stati visti allontanarsi con sangue al volto e al capo. Sarebbero stati lanciati mattoni e bottiglie rotte. La rissa è proseguita per 200 metri finché alcuni soggetti sono finiti a terra e lo scontro è continuato in mezzo di strada.

Ignote le cause, ma secondo alcune testimonianze pare che i gruppi si siano scontrati per futili motivi legati a una specie di faida fra cittadini dell'Est, forse parenti fra loro, ma non è chiaro nemmeno questo.